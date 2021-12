Vaccinazioni anti Covid anche a Natale a Zingonia (Di martedì 21 dicembre 2021) Zingonia. Habilita prosegue nel suo incessante impegno nella lotta al Covid 19. In accordo con l’ATS di Bergamo, infatti, la sede di Zingonia, già centro vaccinale, resterà aperta anche sabato 25 dicembre dalle 9 alle 12 per proseguire l’attività vaccinale per l’inoculazione delle terze dosi. L’iniziativa è stata apprezzata dagli utenti: tutti gli slot a disposizione sono stati già occupati attraverso la piattaforma digitale gestita da Regione Lombardia. Habilita, già la scorsa primavera, aveva lanciato la campagna “Io vaccino” per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità e sull’importanza di sottoporsi alla vaccinazione per contrastare la diffusione del virus SarsCOV2. Ricordiamo che l’impegno di Habilita nella campagna di vaccinazione prosegue anche in Piemonte nei presidi di Acqui Terme (AL) ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 dicembre 2021). Habilita prosegue nel suo incessante impegno nella lotta al19. In accordo con l’ATS di Bergamo, infatti, la sede di, già centro vaccinale, resterà apertasabato 25 dicembre dalle 9 alle 12 per proseguire l’attività vaccinale per l’inoculazione delle terze dosi. L’iniziativa è stata apprezzata dagli utenti: tutti gli slot a disposizione sono stati già occupati attraverso la piattaforma digitale gestita da Regione Lombardia. Habilita, già la scorsa primavera, aveva lanciato la campagna “Io vaccino” per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità e sull’importanza di sottoporsi alla vaccinazione per contrastare la diffusione del virus SarsCOV2. Ricordiamo che l’impegno di Habilita nella campagna di vaccinazione proseguein Piemonte nei presidi di Acqui Terme (AL) ...

