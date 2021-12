USA: Omicron rappresenta il 73% delle nuove infezioni (Di martedì 21 dicembre 2021) La variante Omicron del coronavirus rappresenta il 73% delle nuove infezioni negli USA. La variante sta dilagando nel Nord-Est del Paese, soprattutto a New York, dove, nell’ultima settimana, i casi Covid sono aumentati del 60%. Il presidente Biden annuncerà un nuovo piano nel tentativo di contenere la variante. La variante Omicron è ora dominante negli Leggi su periodicodaily (Di martedì 21 dicembre 2021) La variantedel coronavirusil 73%negli USA. La variante sta dilagando nel Nord-Est del Paese, soprattutto a New York, dove, nell’ultima settimana, i casi Covid sono aumentati del 60%. Il presidente Biden annuncerà un nuovo piano nel tentativo di contenere la variante. La varianteè ora dominante negli

