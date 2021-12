USA, la pillola abortiva ora arriva a casa per posta. Come funziona (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Governo federale degli USA ha revocato definitivamente un’importante restrizione sull’accesso alla pillola abortiva. Consentirà alle pazienti di ricevere il farmaco per posta, permettendo così a migliaia di donne che vivono in realtà rurali e remote di poter interrompere una gravidanza e esercitare un loro diritto. La decisione approvata dall’autorità americana dei farmaci, la Food and Drug Administration, arriva però mentre la Corte Suprema sta valutando se annullare il diritto all‘aborto o addirittura ribaltare la storica sentenza Roe v. Wade del 1973, che rese legale l’interruzione di gravidanza a livello nazionale. Vi raccomandiamo... Texas: l'amministrazione Biden sospende la legge contro l'aborto La legge più restrittiva sull'aborto ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Governo federale degli USA ha revocato definitivamente un’importante restrizione sull’accesso alla. Consentirà alle pazienti di ricevere il farmaco per, permettendo così a migliaia di donne che vivono in realtà rurali e remote di poter interrompere una gravidanza e esercitare un loro diritto. La decisione approvata dall’autorità americana dei farmaci, la Food and Drug Administration,però mentre la Corte Suprema sta valutando se annullare il diritto all‘aborto o addirittura ribaltare la storica sentenza Roe v. Wade del 1973, che rese legale l’interruzione di gravidanza a livello nazionale. Vi raccomandiamo... Texas: l'amministrazione Biden sospende la legge contro l'aborto La legge più restrittiva sull'aborto ...

Advertising

Tatyannex : RT @LucillaMasini: Usa. La pillola abortiva arriva per posta: potranno abortire anche le donne degli Stati che lo vietano. Da noi, consider… - mammeonline : RT @LucillaMasini: Usa. La pillola abortiva arriva per posta: potranno abortire anche le donne degli Stati che lo vietano. Da noi, consider… - bisagnino : Usa, ora la pillola abortiva arriva a casa per posta. Biden rilancia e dichiara guerra agli Stati conservatori - SecolodItalia1 : Usa, ora la pillola abortiva arriva a casa per posta. Biden rilancia e dichiara guerra agli Stati conservatori… - GiriBruno : A proposito di privacy e di pillola blu dopo 10' infruttuosi di Pornhub, ecco a voi la statistica ufficiale USA 20… -