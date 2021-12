Usa: alla Casa Bianca arriva Commander, il nuovo cane dei Biden (Di martedì 21 dicembre 2021) Joe Biden e la first lady Jill hanno annunciato l'arrivo alla Casa Bianca di 'Commander', il loro nuovo cane. Si tratta di un pastore tedesco che è stato avvistato nelle scorse ore sul prato della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) Joee la first lady Jill hanno annunciato l'arrivodi '', il loro. Si tratta di un pastore tedesco che è stato avvistato nelle scorse ore sul prato della ...

Usa: alla Casa Bianca arriva Commander, il nuovo cane dei Biden Major, adottato, è stato riportato nella dimora dei Biden a Wilmington, in Delaware, dopo alcun comportamenti aggressivi alla Casa Bianca. Una portavoce presidenziale ha poi confermato che a gennaio ...

