Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Marika Nega Il Consenso ad Armando! (Di martedì 21 dicembre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: tra Gemma e Leonardo le cose non vanno più bene come prima, ma entra un nuovo cavaliere per la Galgani a cui la dama sembra essere davvero molto interessata… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato a lungo di Gemma che ha iniziato a nutrire qualche dubbio in merito alla sua frequentazione con Leonardo. E’ arrivato però un nuovo pretendente di nome Stefano che ha affascinato la dama. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma accetta di conoscere Stefano! La Puntata si apre con un piccolo scontro tra Tina e Gemma, come sempre. L’opinionista è piuttosto ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 21 dicembre 2021)di: tra Gemma e Leonardo le cose non vanno più bene come prima, ma entra un nuovo cavaliere per la Galgani a cui la dama sembra essere davvero molto interessata… Nellaquotidiana di, si è parlato a lungo di Gemma che ha iniziato a nutrire qualche dubbio in merito alla sua frequentazione con Leonardo. E’ arrivato però un nuovo pretendente di nome Stefano che ha affascinato la dama. Ecco che cosa è successo nelladidi: Gemma accetta di conoscere Stefano! Lasi apre con un piccolo scontro tra Tina e Gemma, come sempre. L’opinionista è piuttosto ...

