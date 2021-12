Uomini e donne, Maria De Filippi contro il cavaliere: "Giochi al rimpiattino" (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutto è partito da alcune dichiarazioni di Luigi, cavaliere del Trono over, che sono state sistematicamente sbugiardate dalla redazione e dalla stessa conduttrice.Il cavaliere, qualche puntata fa, aveva fatto degli apprezzamenti... Leggi su today (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutto è partito da alcune dichiarazioni di Luigi,del Trono over, che sono state sistematicamente sbugiardate dalla redazione e dalla stessa conduttrice.Il, qualche puntata fa, aveva fatto degli apprezzamenti...

Advertising

meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - MSF_ITALIA : Non potete chiudere gli occhi di fronte a queste immagini. Ai confini d'Europa, donne, uomini e bambini vengono res… - eziomauro : Il pm scagiona l'ex marito che costrinse la moglie a un rapporto: 'Gli uomini devono vincere la naturale resistenza… - Vinicio_Levante : @edenin0 no, la definizione di lesbica non è 'non uomo', è 'donna'. Se estendi a 'non donne' allora ad un certo pun… - pinkishh3ll : RT @manicsash: italia, 2021. uno stupratore viene scagionato perché 'gli uomini DEVONO vincere la naturale resistenza delle donne'. italia,… -