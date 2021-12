Uomini e Donne | Ecco Come Maria De Filippi Ha Proposto Il Trono a Luca Salatino!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 21 dicembre 2021): in una recente registrazione Roberta Giusti ha scelto Samuele, e cosìDeha voluto proporre il. Le modalità della domanda però sono state diverse dal solito… A, dopo tanti mesi di attesa ed indecisione Roberta Giusti ha fatto la sua scelta.già accaduto in precedenza,Dee la produzione hanno deciso di mettere sulcolui che non è stato scelto, in questo casoSalatino. La proposta è stata molto particolare e diversa dal solito.che cosa è successo.: Roberta Giusti sceglie Samuele! Il percorso di Roberta Giusti ...