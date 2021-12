Uno studente di 21 anni della scuola di Polizia è morto per infarto durante una sessione sportiva. (Di martedì 21 dicembre 2021) Uno studente dell’Accademia Nazionale di Polizia è morto all’inizio del pomeriggio in ospedale in seguito a un infarto durante una sessione sportiva. Aveva 21 anni. Questo martedì 7 dicembre, al mattino, un giovane studente di 21 anni della scuola di Polizia nazionale situata a Nîmes ha avuto un attacco di cuore durante una sessione sportiva all’interno… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 21 dicembre 2021) Unodell’Accademia Nazionale diall’inizio del pomeriggio in ospedale in seguito a ununa. Aveva 21. Questo martedì 7 dicembre, al mattino, un giovanedi 21dinazionale situata a Nîmes ha avuto un attacco di cuoreunaall’interno… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

