United Rugby Championship 2021-2022 | rilasciato il calendario di Zebre e Benetton fino a fine stagione

(Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo due settimane di stop per lasciare spazio alle Coppe europee, si giocheranno in questo periodo festivo a cavallo tra dicembree gennaiol’ottava e la nona giornata dello, che prevedono entrambi i derby italiani intra. Dopo queste due tornate però ilnon era stato ancora definito ad inizio: è statoil resto del programma della regular season, con lo spostamento della decima giornata ed i recuperi dei due match non giocati in Sudafrica dalle. ILDIROUND ...

Advertising

onrugby_it : United Rugby Championship: già rinviata una partita del turno natalizio - ZebreRugby : RT @ZebreRugby: ??Annunciati i turni 11-17 dello #UnitedRugbyChampionship Rinviata al 25 febbraio la sfida del Lanfranchi con @BlueBullsRug… - ZebreRugby : ??Annunciati i turni 11-17 dello #UnitedRugbyChampionship Rinviata al 25 febbraio la sfida del Lanfranchi con… -

Ultime Notizie dalla rete : United Rugby

Parliamo del doppio confronto tra ZebreClub e Benetton, che si sfideranno prima il 24 dicembre e poi il 2 gennaio all'interno dellaChampionship. La stessa manifestazione ...TREVISO - E' stato completato il processo di calendarizzazione dei turni diChampionship, dal Round numero 10 al Round numero 17, con aggiustamenti fatti per provvedere a incastrare le giornate da schedulare nuovamente. Per evitare ulteriori riprogrammazioni nel ...Dopo due settimane di stop per lasciare spazio alle Coppe europee, si giocheranno in questo periodo festivo a cavallo tra dicembre 2021 e gennaio 2022 l'ottava e la nona giornata dello United Rugby Ch ...Un talento dal futuro avvenire, pienamente sbocciato in maglia Benetton Rugby, giura fedeltà ai colori biancoverdi sino al 2024. Gianmarco Lucchesi ha infatti firmato un contratto che lo legherà alla ...