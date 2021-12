“Un’altra lei”. Tina Cipollari, ecco la sorella mai vista. E la nipote bellissima della vamp di UeD (Di martedì 21 dicembre 2021) Il suo account Instagram era stato inaugurato da anni, ma non era poi così attivo. Da qualche tempo poi si è invece costellato di scatti e per questo motivo molti utenti lo hanno notato. Sapevate che la star di Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha una sorella e, soprattutto, l’avevate mai vista? Si chiama Annarita e le assomiglia. Forse, fino a poco tempo fa, nessuno l’aveva notata online pensando si trattasse soltanto di una coincidenza. D’altra parte è inevitabile che esistano più persone a indossare quel cognome che rimanda subito a Uomini e Donne. Ma guardando le foto proposte da Annarita ogni dubbio svanisce: è identica alla sorella Tina Cipollari. Annarita Cipollari, chi è la sorella della più celebre ... Leggi su tuttivip (Di martedì 21 dicembre 2021) Il suo account Instagram era stato inaugurato da anni, ma non era poi così attivo. Da qualche tempo poi si è invece costellato di scatti e per questo motivo molti utenti lo hanno notato. Sapevate che la star di Uomini e Donne,, ha unae, soprattutto, l’avevate mai? Si chiama Annarita e le assomiglia. Forse, fino a poco tempo fa, nessuno l’aveva notata online pensando si trattasse soltanto di una coincidenza. D’altra parte è inevitabile che esistano più persone a indossare quel cognome che rimanda subito a Uomini e Donne. Ma guardando le foto proposte da Annarita ogni dubbio svanisce: è identica alla. Annarita, chi è lapiù celebre ...

Advertising

dorastylesx : RT @Fabiola63445821: La prima foto lei felice come una bambina nel vedere l'incontro del ragazzo che ama con il papà, la seconda lei triste… - M_Ferrari237 : Io non vorrei fare quella che ce l'ha con Soleil ma ho un grosso, grosso presentimento: che lei giochi a 'imbonirsi… - SeriesObs : Gemma deve capire che Leonardo la smollerá al più presto e lei si preclude nel frattempo un'altra conoscenza. #uominiedonne - Rosyfree74 : RT @MTravanut: @VitoDellEdera @matteorenzi Uomo circense; la politica è un’altra modalità di stare al mondo, una serietà sconosciuta al per… - jererodri2 : RT @Fabiola63445821: La prima foto lei felice come una bambina nel vedere l'incontro del ragazzo che ama con il papà, la seconda lei triste… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’altra lei Sofia Goggia vince la discesa libera della Val d’Isere, per lei è il settimo successo consecutivo nella... Corriere della Sera