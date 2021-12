Una Vita, anticipazioni spagnole: Acacias insorge contro Natalia (Di martedì 21 dicembre 2021) L'arrivo di Natalia Quesada ad Acacias, in compagnia del fratello Aurelio, sta già destabilizzando il quartiere e, nel corso delle prossime puntate di Una Vita, la situazione degenererà in modo irreparabile, soprattutto per quanto concerne il matrimonio di Lolita e Antonito. La ragazza, infatti, stando alle anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5, manifesterà immediatamente il proprio interesse nei confronti del giovane Palacios, ignorando il fatto che sia sposato e non si fermerà di fronte a niente, pur di realizzare i suoi loschi piani in combutta con Aurelio. Il primo incontro in casa di Marcos tra Antonito e Natalia ha già destato la preoccupazione di Lolita che ha notato l'atteggiamento della bella messicana nei confronti del marito e lo ha ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 dicembre 2021) L'arrivo diQuesada ad, in compagnia del fratello Aurelio, sta già destabilizzando il quartiere e, nel corso delle prossime puntate di Una, la situazione degenererà in modo irreparabile, soprattutto per quanto concerne il matrimonio di Lolita e Antonito. La ragazza, infatti, stando alledella soap opera di Canale 5, manifesterà immediatamente il proprio interesse nei confronti del giovane Palacios, ignorando il fatto che sia sposato e non si fermerà di fronte a niente, pur di realizzare i suoi loschi piani in combutta con Aurelio. Il primo inin casa di Marcos tra Antonito eha già destato la preoccupazione di Lolita che ha notato l'atteggiamento della bella messicana nei confronti del marito e lo ha ...

