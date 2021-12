Una Vita, anticipazioni 22 dicembre: Miguel chiede ad Anabel del suo passato con Aurelio, ma lei non gli risponde (Di martedì 21 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 22 dicembre: la puntata di domani sarà incentrata su ciò che era successo in Messico tra Anabel e Aurelio. Una Vita, anticipazioni 22 dicembre: Marcos racconta a Felicia che rapporti aveva con la famiglia Quesada Felicia vuole sapere da Marcos che cosa ci fosse ci fosse stato tra lui, Aurelio e Natalia in passato: praticamente vuole capire il problema. Il marito glielo racconta. Come reagirà la donna? Marcos tranquillizza Miguel su Aurelio, ma il fidanzato di Anabel … Marcos vede Miguel preoccupato per la faccenda di Aurelio e cerca invano di rassicurarlo. L’Olmedo decide di domandare ad ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 21 dicembre 2021) Una22: la puntata di domani sarà incentrata su ciò che era successo in Messico tra. Una22: Marcos racconta a Felicia che rapporti aveva con la famiglia Quesada Felicia vuole sapere da Marcos che cosa ci fosse ci fosse stato tra lui,e Natalia in: praticamente vuole capire il problema. Il marito glielo racconta. Come reagirà la donna? Marcos tranquillizzasu, ma il fidanzato di… Marcos vedepreoccupato per la faccenda die cerca invano di rassicurarlo. L’Olmedo decide di domandare ad ...

Advertising

thetrueshade : 2 anni di gente che è morta, 2 anni che non viviamo più una vita normale, 2 anni che i virologi non ne azzeccano me… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - ivanscalfarotto : La descrizione della vita di coppia fatta da questa magistrata beneventana è talmente retriva e orribile da far spe… - FuchsiaGrrroan : RT @Frances52779614: Una persona non è un selfie e... 'Non so perché le persone sono così entusiaste di rendere pubblici i dettagli della… - TatsunaKyo : RT @thetrueshade: 2 anni di gente che è morta, 2 anni che non viviamo più una vita normale, 2 anni che i virologi non ne azzeccano mezza e… -