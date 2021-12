Una Vita anticipazioni 22-23 dicembre 2021, il segreto di Marcos svelato? (Di martedì 21 dicembre 2021) Nelle puntate di Una Vita del 22 e 23 dicembre 2021 vediamo che Marcos prende un’importante decisione e rivela qualcosa di inaspettato alla sua neo moglie Felicia. L’uomo infatti le racconta quali sono i motivi che lo legano al Quesada e perchè è giunto fino ad Acacias insieme alla sorella Natalia. Nel frattempo Miguel viene rassicurato da Marcos sul conto di Aurelio, Il giovane infatti era molto timoroso per quella strana presenza che non lo fa stare tranquillo. Seguite le vicende dei protagonisti della telenovela spagnola collegandovi on demand sul sito Mediaset Infinity. Rissa sfiorata tra Aldo Montano e Alex Belli I due ex gieffini hanno litigato ferocemente nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 dicembre 2021) Nelle puntate di Unadel 22 e 23vediamo cheprende un’importante decisione e rivela qualcosa di inaspettato alla sua neo moglie Felicia. L’uomo infatti le racconta quali sono i motivi che lo legano al Quesada e perchè è giunto fino ad Acacias insieme alla sorella Natalia. Nel frattempo Miguel viene rassicurato dasul conto di Aurelio, Il giovane infatti era molto timoroso per quella strana presenza che non lo fa stare tranquillo. Seguite le vicende dei protagonisti della telenovela spagnola collegandovi on demand sul sito Mediaset Infinity. Rissa sfiorata tra Aldo Montano e Alex Belli I due ex gieffini hanno litigato ferocemente nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 ...

Advertising

meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - ivanscalfarotto : La descrizione della vita di coppia fatta da questa magistrata beneventana è talmente retriva e orribile da far spe… - giovannivernia : Avevamo una vita bellissima e non ce ne rendevamo conto… - UnTemaAlGiorno : RT @Noncicredopiu_: #unMomentoPer cercare di dimenticare. Una vita per riuscirci - Giuseppe5813 : RT @Teresio_Boccia: Quel che si è lo si scopre stando insieme,strada facendo, e a volte non basta nemmeno il lungo percorso di una vita pe… -