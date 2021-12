Una vita, anticipazioni 21 dicembre: un losco piano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roberto e Sabina sembreranno avere in mente un losco piano e l'uomo darà l'impressione di star mettendo in atto la prima fase del loro progetto. Il proprietario del ristorante, infatti, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi, martedì 21 dicembre, riferirà alla moglie la collocazione delle casseforti della banca. Nel frattempo, i Palacios saranno preoccupati per Lolita. Infine, Felipe ribadirà a Genoveva di non ricordare nulla del suo passato, ma lei continuerà ad avere dei sospetti sul suo conto. Una vita, trama 21 dicembre: Genoveva continua ad avere sospetti su Felipe Genoveva a causa di un commento contradditorio di Felipe sulla morte di Ursula, inizierà a pensare che l'uomo stia solo fingendo di non ricordare nulla ed ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 dicembre 2021) Roberto e Sabina sembreranno avere in mente une l'uomo darà l'impressione di star mettendo in atto la prima fase del loro progetto. Il proprietario del ristorante, infatti, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi, martedì 21, riferirà alla moglie la collocazione delle casseforti della banca. Nel frattempo, i Palacios saranno preoccupati per Lolita. Infine, Felipe ribadirà a Genoveva di non ricordare nulla del suo passato, ma lei continuerà ad avere dei sospetti sul suo conto. Una, trama 21: Genoveva continua ad avere sospetti su Felipe Genoveva a causa di un commento contradditorio di Felipe sulla morte di Ursula, inizierà a pensare che l'uomo stia solo fingendo di non ricordare nulla ed ...

