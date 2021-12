"Una vergogna". Vittorio Feltri fa a pezzi il Movimento 5 Stelle: ecco l'ultima farsa sul reddito di cittadinanza (Di martedì 21 dicembre 2021) Basta poco a smentire il Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza: basta Vittorio Feltri. Ospite di Nicola Porro nella puntata di lunedì 21 dicembre di Quarta Repubblica su Rete 4, il direttore editoriale di Libero si scaglia contro il sussidio cavallo di battaglia grillino. "Non capisco - tuona - perché si dà il reddito di cittadinanza e a chi è povero davvero che non ha neanche una casa i soldi non glieli danno, questa è una vergogna italiana che avviene solo in Italia". Ma nel mirino di Feltri non ci finisce solo il reddito di cittadinanza, ma anche un'altra questione delicata: le case popolari. Proprio così, in favor di telecamere, il direttore denuncia l'ennesima ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Basta poco a smentire ilsuldi: basta. Ospite di Nicola Porro nella puntata di lunedì 21 dicembre di Quarta Repubblica su Rete 4, il direttore editoriale di Libero si scaglia contro il sussidio cavallo di battaglia grillino. "Non capisco - tuona - perché si dà ildie a chi è povero davvero che non ha neanche una casa i soldi non glieli danno, questa è unaitaliana che avviene solo in Italia". Ma nel mirino dinon ci finisce solo ildi, ma anche un'altra questione delicata: le case popolari. Proprio così, in favor di telecamere, il direttore denuncia l'ennesima ...

