"Una scelta impegnativa. Come creare una famiglia" (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono in calo anno dopo anno: i seminaristi in Italia sono sempre di meno. Così Come le nascite e i matrimoni, anche le vocazioni scendono. Ma i numeri vanno letti con il tempo che viviamo Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono in calo anno dopo anno: i seminaristi in Italia sono sempre di meno. Cosìle nascite e i matrimoni, anche le vocazioni scendono. Ma i numeri vanno letti con il tempo che viviamo

Advertising

borghi_claudio : @DiBozze Caro Correttore, a parte che muoiono anche i vaccinati ma chi sono io e chi è lei per interferire in una s… - fanpage : I dati di questi giorni dimostrano più che mai che la scelta di non vaccinarsi sia una follia che rischiamo tutti d… - EnricoLetta : Una scelta che ti fa onore #David. La scelta di chi antepone l’interesse delle istituzioni alle proprie legittime a… - Gennaro61137466 : RT @crypto_gateway: GIVEAWAY Ledger Nano X Per partecipare: - Like, Retweet e follow - Iscriviti al mio canale YouTube e Telegram (link ne… - AlbSovrLib : @la_zoth @zanzinian Concordo, perché sono le stampelle del regime e, quando sono in branco, sono i primi a disprezz… -