Una ricarica super veloce per il OnePlus 10 Pro: le ultime notizie (Di martedì 21 dicembre 2021) Un'interessante novità riguarda il OnePlus 10 Pro: il device, secondo gli ultimi dettagli svelati dal noto leaker 'Digital Chat Station', sarebbe pronto a sfruttare una tecnologia di ricarica migliore rispetto al suo predecessore. Le ultime indiscrezioni sono giunte proprio da un recente post pubblicato su 'Weibo', in cui sono stati rivelati dettagli alle specifiche del prossimo top di gamma del produttore cinese. Il telefono dovrebbe, difatti, utilizzare una tecnologia di ricarica molto più rapida, pari a 125W (ancora non ci sono conferme in merito). Il predecessore OnePlus 9 faceva affidamento su una ricarica di 65W: l'arrivo del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 è in grado di apportare un maggiore upgrade sul prossimo top di gamma.

