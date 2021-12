Una ex moglie da 635 milioni di euro: il divorzio record del sultano di Dubai (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Una ex moglie può costare carissimo, ma i 635 milioni che dovrà versare il sultano di Dubai certamente non si vedono tutti i giorni, come pubblica Tgcom24 nel merito. 635 milioni da versare per il sultano Forse è vero, un sultano ha mezzi economici che almeno noi comuni mortali possiamo considerare infiniti. Ma i 635 milioni che il sultano in questione dovrà versare all’ex moglie, forse, potrebbero far tremare perfino lui. iIl 72enne Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sultano, appunto, della città degli Emirati Arabi, dovrà subire la suddetta mazzata, decisa da un giudice di Londra. Al cambio, la cifra quantificata dalla giustizia britannica è di circa 550 milioni di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Una expuò costare carissimo, ma i 635che dovrà versare ildicertamente non si vedono tutti i giorni, come pubblica Tgcom24 nel merito. 635da versare per ilForse è vero, unha mezzi economici che almeno noi comuni mortali possiamo considerare infiniti. Ma i 635che ilin questione dovrà versare all’ex, forse, potrebbero far tremare perfino lui. iIl 72enne Mohammed bin Rashid Al Maktoum,, appunto, della città degli Emirati Arabi, dovrà subire la suddetta mazzata, decisa da un giudice di Londra. Al cambio, la cifra quantificata dalla giustizia britannica è di circa 550di ...

