Una donna alla guida di Berlino: Franziska Giffey e' la nuova sindaca della capitale tedesca (Di martedì 21 dicembre 2021) La ex ministra della Famiglia Franziska Giffey sara' la nuova sindaca della capitale tedesca. E' stata eletta nel parlamento di Berlino con 84 voti a favore su 139, a quasi tre mesi dalle elezioni del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) La ex ministraFamigliasara' la. E' stata eletta nel parlamento dicon 84 voti a favore su 139, a quasi tre mesi dalle elezioni del ...

Advertising

FiorellaMannoia : 'Non è certo che lui abbia capito che sua moglie non era consenziente. Le ha messo un coltello alla gola? Anche s… - FremantleIT : Un’icona internazionale, una donna libera e indipendente, Raffaella Carrà ha rappresentato per sette incredibili de… - marcotravaglio : COSA FATTA CAPO NON HA Roma, domenica pomeriggio: una donna-iena insulta due ragazzi che, in una strada semideserta… - Stefano_Steve85 : @IPuntato @Mara08869431 @francesca_p42 @RossanaMarinel5 Chi se ne frega? ?? Tu parli di una donna con una gravidanza… - donnacaldaa15km : non fidarti delle parole di una donna se sta godendo -