Un Posto al Sole Anticipazioni 22 dicembre 2021: Rossella e Riccardo sono in pericolo? Qualcuno li osserva! (Di martedì 21 dicembre 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 22 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, una misteriosa figura osserva furtiva Rossella e Riccardo in vacanza. Leggi su comingsoon (Di martedì 21 dicembre 2021) Vediamo insieme ledi Unaldel 22. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, una misteriosa figura osserva furtivain vacanza.

Advertising

sole_artura : RT @maddalenaaaf: normalizziamo il fatto che sia normale che in un rapporto di amicizia ci sia una separazione che non è data da un litigio… - camomilllaa : livello di seghe mentali che mi faccio: ieri mi sono fatta un selfie carino con il sole ma non mi andava instagram,… - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 22 dicembre: la rabbia di Ferri - Italia_Notizie : Marina Giulia Cavalli di Un posto al sole ricorda la figlia Arianna morta sei anni fa: «Ti sento sempre più dentro» - UPAS_Rai : Rivivi le storie della #24esima serie di #unpostoalsole con le repliche in onda al mattino su #RaiPremium e online… -