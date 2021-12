Un drone per la radiografia del Teatro di Taormina (Di martedì 21 dicembre 2021) Lo splendido Teatro Greco di Taormina "si rifà il trucco". Una serie d'interventi straordinari, e assolutamente strategici per la manutenzione e conservazione di uno dei luoghi d'arte più apprezzati al mondo, interesseranno da gennaio del prossimo anno il Teatro Antico dove già nelle scorse settimane è stato realizzato il rilievo digitale con drone e laser scanner di ultima generazione, dello scenae frons.Si tratta di uno studio fondamentale perché consegna agli studiosi una radiografia "esatta" dello stato dell'arte di uno dei monumenti siciliani più importanti per consentire, a più di sessant'anni dall'ultimo restauro a cura di Luigi Bernabò Brea (1959, come documenta una incisione), i prossimi interventi che potranno assicurare la conservazione e la fruizione del Teatro Antico da ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 dicembre 2021) Lo splendidoGreco di"si rifà il trucco". Una serie d'interventi straordinari, e assolutamente strategici per la manutenzione e conservazione di uno dei luoghi d'arte più apprezzati al mondo, interesseranno da gennaio del prossimo anno ilAntico dove già nelle scorse settimane è stato realizzato il rilievo digitale cone laser scanner di ultima generazione, dello scenae frons.Si tratta di uno studio fondamentale perché consegna agli studiosi una"esatta" dello stato dell'arte di uno dei monumenti siciliani più importanti per consentire, a più di sessant'anni dall'ultimo restauro a cura di Luigi Bernabò Brea (1959, come documenta una incisione), i prossimi interventi che potranno assicurare la conservazione e la fruizione delAntico da ...

Ultime Notizie dalla rete : drone per Gru crollata, droni e mappe 3D per accertare le cause. "Lassù è andato tutto storto" Un drone per filmare l'area L'area è stata filmata dai vigili del fuoco anche con l'impiego di un drone, mentre la polizia scientifica ha tracciato una mappatura in 3D servendosi di un apposito ...

Cosa c'è di nuovo quest'anno agli Innovation Awards del Consumer Electronic Show? In questo luogo trovate divisi per categorie - si va dalla cybersecurity al fitness, dalla casa intelligente al drone - i candidati a ricevere un premio in quella che è la più importante vetrina al ...

L'Italia prepara il drone per la stratosfera - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Etiopia, il Fronte del Tigray denuncia un raid il drone dopo l'annuncio della ritirata Il Fronte di liberazione del popolo tigrino (Tplf) ha denunciato un bombardamento con drone dell'esercito etiope che avrebbe provocato la morte di oltre 20 civili in una località al confine tra le reg ...

Poste sperimenta drone da 100 chili il secondo miglio Poste Italiane ha svolto a Torino un ciclo di sperimentazioni sulle consegne di pacchi fino a cento chili con un drone sviluppato da FlyingBasket, che consente la guida oltre la linea di vista del pil ...

