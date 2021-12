Un altro record di ascolti per E’ sempre mezzogiorno: Antonella Clerici fa volare Rai 1 (Di martedì 21 dicembre 2021) Numeri impensabili quelli che E’ sempre mezzogiorno sta portando a casa in queste settimane. Se infatti lo scorso anno la crescita poteva essere dovuta alla presenza di molti telespettatori, causata dalla pandemia, quest’anno invece, le cose sono diverse. Il pubblico sceglie di sintonizzarsi su Rai 1 dove ritrova allegria e spensieratezza per tutta la famiglia, con le ricette, i consigli, le risate e l’allegria di tutta la squadra del programma di rai 1. E così ieri, 20 dicembre 2021, con le ricette di Natale che tanto sono amate dai telespettatori, per E’ sempre mezzogiorno è arrivato un nuovo record. La puntata natalizia di ieri è stata una delle più viste della stagione. Con oltre il 18 % di share, la Clerici fa meglio del 2020 ma anche del 2019 e risolleva, di oltre 6 punti di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 dicembre 2021) Numeri impensabili quelli che E’sta portando a casa in queste settimane. Se infatti lo scorso anno la crescita poteva essere dovuta alla presenza di molti telespettatori, causata dalla pandemia, quest’anno invece, le cose sono diverse. Il pubblico sceglie di sintonizzarsi su Rai 1 dove ritrova allegria e spensieratezza per tutta la famiglia, con le ricette, i consigli, le risate e l’allegria di tutta la squadra del programma di rai 1. E così ieri, 20 dicembre 2021, con le ricette di Natale che tanto sono amate dai telespettatori, per E’è arrivato un nuovo. La puntata natalizia di ieri è stata una delle più viste della stagione. Con oltre il 18 % di share, lafa meglio del 2020 ma anche del 2019 e risolleva, di oltre 6 punti di ...

