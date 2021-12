Ultime Notizie Serie A: caos Udinese-Salernitana, Immobile e Insigne positivi al Covid (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.30 – Insigne positivo al Covid? Nota del Napoli: «Si attende il risultato del tampone molecolare» – Il Napoli attraverso una nota ufficiale prova a fare chiarezza sulle condizioni del proprio capitano. La notizia Ore 13.40 – Salernitana, Abete: «Niente proroga oltre il 31 dicembre. Nessuna delibera dal Consiglio Figc» – Giancarlo Abete, commissario straordinario della LND, ha parlato al termine del Consiglio Federale odierno. La notizia Ore 12.20 – Inter, pronto il rinnovo della dirigenza: ecco quando ci saranno le firme – L’Inter lavora ai rinnovi non solo dei calciatori. A breve prevista la firma di Ausilio, Marotta e Antonello. La notizia Ore ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.30 –positivo al? Nota del Napoli: «Si attende il risultato del tampone molecolare» – Il Napoli attraverso una nota ufficiale prova a fare chiarezza sulle condizioni del proprio capitano. La notizia Ore 13.40 –, Abete: «Niente proroga oltre il 31 dicembre. Nessuna delibera dal Consiglio Figc» – Giancarlo Abete, commissario straordinario della LND, ha parlato al termine del Consiglio Federale odierno. La notizia Ore 12.20 – Inter, pronto il rinnovo della dirigenza: ecco quando ci saranno le firme – L’Inter lavora ai rinnovi non solo dei calciatori. A breve prevista la firma di Ausilio, Marotta e Antonello. La notizia Ore ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - TgLa7 : ??#Covid, in #Gb record assoluto: 78.610 nuovi casi nelle ultime 24 ore?? #TgLa7 #notizie #15dicembre - GianandreaGorla : RT @Napalm51: +++ ULTIME NOTIZIE +++ Anche novavax ve lo potete inserire nel foro tra le chiappe. Fine. - tempostretto : Un nuovo articolo: (Incidente mortale in tangenziale tra gli svincoli di Messina Boccetta e Centro) è stato pubblic… - AnsaVeneto : Covid: Veneto, 4.716 positivi nelle ultime 24 ore. Anche 26 morti, 58 in terapia intensiva #ANSA -