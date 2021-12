Ultime Notizie Roma del 21-12-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni e buon giorno dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno facciamo il punto sulla variante omicron che dai primi dati si moltiplica molto più velocemente rispetto alla Delta ricoveri terapia intensiva in crescita in Italia come Purtroppo anche Siamo preoccupati spiega il ministro della Salute Roberto Speranza solo un irresponsabile non lo sarebbe l’acqua del virus di questa quarta Ondata covid e si alza e noi dobbiamo alzare il livello di attenzione il governo Dunque pensa la scritta per il Natale dal ripristino dell’obbligo della mascherina all’aperto fine l’accorciamento della durata del Green pass passando per l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori a contatto con il pubblico e i turni per assistere ad eventi particolarmente affollati anche se vaccinati sono tante le misure ...