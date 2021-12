UFFICIALE – SSC Napoli, tutti negativi al Covid-19: il comunicato (Di martedì 21 dicembre 2021) Nel pomeriggio il Napoli ha comunicato la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Successivamente tutto il gruppo squadra si è sottoposto al giro di tamponi imposto dal regolamento della ASL per tracciare eventuali altre positività. tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dal gruppo squadra e richiesti dalla ASL in seguito alla positività di Lorenzo Insigne.#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/8rnMcnFL4q— Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 21, 2021 Napoli, tutti negativi al Covid-19: il comunicato Il Napoli, con una nota sul proprio profilo Twitter, ha annunciato che tutti i tamponi effettuati ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Nel pomeriggio ilhala positività al-19 di Lorenzo Insigne. Successivamente tutto il gruppo squadra si è sottoposto al giro di tamponi imposto dal regolamento della ASL per tracciare eventuali altre positività.al-19 i tamponi effettuati dal gruppo squadra e richiesti dalla ASL in seguito alla positività di Lorenzo Insigne.#ForzaSempre pic.twitter.com/8rnMcnFL4q— Official SSC(@ssc) December 21, 2021al-19: ilIl, con una nota sul proprio profilo Twitter, ha annunciato chei tamponi effettuati ...

