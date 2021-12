UFFICIALE Il Covid ferma la Salernitana | rinviata la partita con l’Udinese

Advertising

enpaonlus : “Ecco come i cani ci hanno salvato dalla depressione durante la pandemia Covid” - galeazzobignami : Contagi +36% rispetto a un anno fa. Bisognerà che qualcuno insegni al Covid a leggere la Gazzetta Ufficiale e i de… - clamar65 : RT @BarbaraRaval: 1/ Gazzetta ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2021 Lo stato Italiano ammette che ci possono essere partite difettose di va… - original_igi : @ISSalute_it @robersperanza @WRicciardi #bassetti @GIMBE @MinisteroSalute @Aifa_ufficiale #Burioni #euromomo… - sferriam : RT @BarbaraRaval: 1/ Gazzetta ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2021 Lo stato Italiano ammette che ci possono essere partite difettose di va… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Covid

... tutte le attività che hanno risentito in modo pesante della situazione incerta dovuta al- ... come si legge sul sitodell'Agenzia delle Entrate , il termine ultimo per inoltrare le ...A causa dell'emergenza, la Salernitana non partirà per il Friuli. Rinviata così la partita contro l'Udinese Attraverso una nota, la Salernitana ha comunicato che non partirà direzione Friuli neanche nella ...Il 2021 di Ciro Immobile finisce qui. L'attaccante della Lazio e della nazionale non si è presentato a Formello nemmeno nella giornata di lunedì, certificando una notizia che era già nell'aria: niente ...Due calciatori della Salernitana positivi al Covid, l'ASL vieta la trasferta di Udine: i granata non partiranno neppure martedì.