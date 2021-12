Udinese-Salernitana non si gioca, nuovo ‘caso Covid’ dopo Juve-Napoli (Di martedì 21 dicembre 2021) La Salernitana, fermata dalla Asl per alcuni casi Covid, resta a casa. L’Udinese si presenta allo stadio e non può giocare. La partita valida per la 19esima giornata della Serie A non si disputa e si profila un nuovo caso tra risultato a tavolino e ricorsi: la palla passerà al giudice e ai tribunali sportivi. Nel precedente di un anno fa, con Juventus-Napoli non disputata, il giudice sportivo diede la sconfitta a tavolino ai partenopei e 1 punto di penalizzazione in classifica. La decisione venne ribaltata successivamente: niente penalità e gara da giocare. Funweek. Leggi su funweek (Di martedì 21 dicembre 2021) La, fermata dalla Asl per alcuni casi Covid, resta a casa. L’si presenta allo stadio e non puòre. La partita valida per la 19esima giornata della Serie A non si disputa e si profila uncaso tra risultato a tavolino e ricorsi: la palla passerà al giudice e ai tribunali sportivi. Nel precedente di un anno fa, conntus-non disputata, il giudice sportivo diede la sconfitta a tavolino ai partenopei e 1 punto di penalizzazione in classifica. La decisione venne ribaltata successivamente: niente penalità e gara dare. Funweek.

