Udinese-Salernitana: match verso il rinvio, l’Asl blocca i granata (Di martedì 21 dicembre 2021) Manca ancora l’ufficialità ma con tutta probabilità il match Udinese-Salernitana, valevole per la diciannovesima giornata Serie A 2021/22, in programma questa sera alla Dacia Atena alle 18.30, sarà rinviato. l’Asl di Salerno, infatti, ha bloccato la partenza dei granata verso il Friuli a causa di tre casi di positività al Covid-19 emersi all’interno della squadra. Udinese-Salernitana: il comunicato ufficiale dei granata Preso atto dell’impossibilità di raggiungere Udine per la disputa del match, la Salernitana ha emesso un comunicato ufficiale: “L’ U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 dicembre 2021) Manca ancora l’ufficialità ma con tutta probabilità il, valevole per la diciannovesima giornata Serie A 2021/22, in programma questa sera alla Dacia Atena alle 18.30, sarà rinviato.di Salerno, infatti, hato la partenza deiil Friuli a causa di tre casi di positività al Covid-19 emersi all’interno della squadra.: il comunicato ufficiale deiPreso atto dell’impossibilità di raggiungere Udine per la disputa del, laha emesso un comunicato ufficiale: “L’ U.S.1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ANSA: STOP DA ASL, SALERNITANA NON PARTE PER UDINE Per alcuni casi di positività al Covid-19… - TuttoMercatoWeb : Udinese, Marino: 'La Lega ci ha confermato che la gara con la Salernitana si giocherà' - FBiasin : 'La #Salernitana non partirà oggi per Udine, dove domani è attesa dal match con l'#Udinese, per alcuni casi di posi… - FrancescoCio81 : mi sa che Udinese Salernitana non si gioca - blogLinkes : Casi Covid nella Salernitana, l'Asl blocca la trasferta per Udine -