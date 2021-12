Udinese Salernitana: l’autobus bianconero arrivato alla Dacia Arena, Cioffi dà la formazione ufficiale (Di martedì 21 dicembre 2021) l’autobus dell’Udinese è arrivato alla Dacia Arena per il match che non si giocherà contro la Salernitana. C’è la formazione ufficiale di Cioffi L’Udinese prosegue il suo iter di avvicinamento alla partita contro la Salernitana, nonostante la squadra di Stefano Colantuono sia rimasta a Salerno. Pochi minuti fa il tecnico Cioffi ha dato la formazione ufficiale: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. A disp. Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Perez, Jajalo, Success, Pussetto, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy. Alle 17.40 il bus della squadra friulana è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021)dell’per il match che non si giocherà contro la. C’è ladiL’prosegue il suo iter di avvicinamentopartita contro la, nonostante la squadra di Stefano Colantuono sia rimasta a Salerno. Pochi minuti fa il tecnicoha dato la: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. A disp. Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Perez, Jajalo, Success, Pussetto, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy. Alle 17.40 il bus della squadra friulana è ...

