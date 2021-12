Udinese-Salernitana, i campani fermati dall'ASL per i casi Covid (Di martedì 21 dicembre 2021) Udinese–Salernitana con ogni probabilità non si giocherà. La partita sarebbe dovuta andare in scena oggi alle 18:30, ma nella notte l’ASL di Salerno ha vietato la trasferta (e di conseguenza anche la disputa della gara) alla formazione granata dopo le due positività al Covid-19 registrate nel gruppo squadra. Ad ora però, la Lega Serie A non ha ancora rinviato ufficialmente la partita, e l’Udinese ha fatto sapere di voler proseguire con la prassi consueta: pochi minuti fa la società friulana ha infatti pubblicizzato il match day come se nulla fosse. La possibilità che la gara venga assegnata a tavolino è concreta. In attesa di comunicazioni ufficiali, la squadra bianconera si presenterà allo stadio, così come il direttore di gara Camplone. Situazione molto simile a quella avvenuta lo scorso anno con Juventus–Napoli. Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021)con ogni probabilità non si giocherà. La partita sarebbe dovuta andare in scena oggi alle 18:30, ma nella notte l’ASL di Salerno ha vietato la trasferta (e di conseguenza anche la disputa della gara) alla formazione granata dopo le due positività al-19 registrate nel gruppo squadra. Ad ora però, la Lega Serie A non ha ancora rinviato ufficialmente la partita, e l’ha fatto sapere di voler proseguire con la prassi consueta: pochi minuti fa la società friulana ha infatti pubblicizzato il match day come se nulla fosse. La possibilità che la gara venga assegnata a tavolino è concreta. In attesa di comunicazioni ufficiali, la squadra bianconera si presenterà allo stadio, così come il direttore di gara Camplone. Situazione molto simile a quella avvenuta lo scorso anno con Juventus–Napoli.

Advertising

capuanogio : La #Salernitana non parte per Udine nemmeno questa mattina e salta la gara con l'#Udinese. La #SerieA torna allo sc… - TuttoMercatoWeb : Udinese, Marino: 'La Lega ci ha confermato che la gara con la Salernitana si giocherà' - monicabertini : Meno abbronzati rispetto a quest’estate ma ancora più carichi per questa 3 giorni di #CoppaItalia. 8 partite e altr… - Robi23771437 : RT @sportface2016: +++L'#Udinese dopo la mancata partenza della #Salernitana annuncia: 'Stasera noi regolarmente in campo'+++#UdineseSalern… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: +++L'Asl vieta la partenza alla #Salernitana, contro l'#Udinese non si gioca+++ #UdineseSalernitana -