Udinese a sorpresa: giocherà senza la Salernitana (Di martedì 21 dicembre 2021) La Salernitana non è partita per raggiungere Udine in seguito ad un provvedimento dell'ASL di Salerno dopo che alcuni elementi tra calciatori e staff tecnico sono risultati positivi al Covid. L'Udinese presentatasi comunque alla Dacia Arena ha svolto comunque tutto l'iter che porta allo svolgimento regolare della partita, con tanto di riscaldamento da parte dei bianconeri. Udinese Salernitana PartitellaLa scelta dell'Udinese Consegnata la distinta all'arbitro, la squadra attenderà poi la Salernitana per 45? dal fischio d'inizio. Pertanto L'Udinese una volta terminati i 45? minuti d'attesa previsti dal regolamento giocherà una partita a ranghi misti che avrà inizio alle 19.30.

