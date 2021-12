Uccisa a coltellate | il presunto assassino si getta da una finestra dell’ospedale | succede a Cagliari

(Di martedì 21 dicembre 2021) Sandro Sarais, 56 anni, arrestato perché sospettato di aver ucciso la compagna Mihaela Kleics anella sua casa di Quartu Sant’Elena, si sarebbe tolto la vita poche ore fa. L’uomo si sarebbeto da unatano in cui si trovava ricoverato e piantonato dopo l’omicidio consumato in via della Musica., ildi Mihaela siunaSecondo quanto riportato dall’Ansa, Sarais si sarebbe lanciato da unaal terzo pianoBusinco dipoche ore fa, togliendosi la vita una settimana dopo la morte della compagna, ...

Dopo essere stato rintracciato dai carabinieri nelle campagne di Castiadas, si era inferto delle, procurandosi delle ferite, ecco perché si trovava in ospedale. "Che senso ha tutto ciò? " ...Si è gettato da una finestra dell'ospedale Businco di Cagliari ed è morto Sandro Sarais, il 56enne accusato di aver ucciso a coltellate una settimana fa a Quartu la compagna Mihaela Kleics, 50 anni di ...L'uomo, che continuava a ripetere di volersi togliere la vita, si è buttato da una finestra dell'ospedale Businco ...