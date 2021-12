Ubriachi al volante, è allarme sulla costa: in sei finiscono nel mirino dei carabinieri. Potenziati i controlli (Di martedì 21 dicembre 2021) PORTO RECANATI - Lo scorso weekend i carabinieri della Compagnia di Civitanova , sulla scorta delle direttive impartite dal prefetto Flavio Ferdani in merito alla necessità di maggiori verifiche sulla ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 21 dicembre 2021) PORTO RECANATI - Lo scorso weekend idella Compagnia di Civitanova ,scorta delle direttive impartite dal prefetto Flavio Ferdani in merito alla necessità di maggiori verifiche...

