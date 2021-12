Ubisoft: in corso un “esodo” di sviluppatori per differenze creative e salariali (Di martedì 21 dicembre 2021) Prosegue il malcontento tra gli sviluppatori: un esodo di massa sta coinvolgendo lo staff di Ubisoft, stando ad un recente rapporto È evidente che quanto abbiamo detto in apertura della nostra top 10 si rivelerà emblematico di come si concluderà l’anno, se l’esodo di sviluppatori da Ubisoft emerso in un rapporto di Axios è attendibile. Stando al rapporto, “almeno cinque dei venticinque nomi in cima al gioco più ambizioso della compagnia nel 2021, Far Cry 6, non fanno più parte del team di sviluppo”. La stampa estera, nello specifico VideoGamesChronicle, ha rivelato a novembre che il produttore esecutivo Dan Hay ha lasciato l’azienda. Si parla di una figura di rilievo che ha lavorato a svariati capitoli della saga. Axios ha intervistato alcuni dipendenti, rivelando i motivi di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 21 dicembre 2021) Prosegue il malcontento tra gli: undi massa sta coinvolgendo lo staff di, stando ad un recente rapporto È evidente che quanto abbiamo detto in apertura della nostra top 10 si rivelerà emblematico di come si concluderà l’anno, se l’didaemerso in un rapporto di Axios è attendibile. Stando al rapporto, “almeno cinque dei venticinque nomi in cima al gioco più ambizioso della compagnia nel 2021, Far Cry 6, non fanno più parte del team di sviluppo”. La stampa estera, nello specifico VideoGamesChronicle, ha rivelato a novembre che il produttore esecutivo Dan Hay ha lasciato l’azienda. Si parla di una figura di rilievo che ha lavorato a svariati capitoli della saga. Axios ha intervistato alcuni dipendenti, rivelando i motivi di ...

Advertising

tuttoteKit : #Ubisoft: in corso un “esodo” di sviluppatori per differenze creative e salariali #tuttotek - GiocareOra : Ubisoft India rivela che sono in corso i lavori per l'aggiornamento a 60 FPS per Assassin's Creed Origins… - infoitscienza : Ubisoft, emorragia di talenti in corso: che cosa sta succedendo? - Asgard_Hydra : Ubisoft, emorragia di talenti in corso: che cosa sta succedendo? -