Tutto pronto per Napoli-Spezia: Spalletti ha solo 3 dubbi di formazione (Di martedì 21 dicembre 2021) Il campionato di Serie A ritorna in campo nel turno infrasettimanale, valido per la 19esima giornata. Domani sera, mercoledì 22 dicembre, il Napoli di mister Luciano Spalletti affronterà lo Spezia di Thiago Motta allo Stadio Maradona con calcio d’inizio alle ore 20.45. Gli azzurri sono reduci da una straordinaria e importantissima vittoria conquistata sull’ostico campo del Milan, sconfitto per 1-0 grazie ad un colpo di testa vincente di Elmas )frutto di un calcio d’angolo al bacio battuto da Zielinski). Con questo successo gli azzurri si sono ripresi il secondo posto in classifica a quota 39 punti. D’altro canto, la compagine ligure, 17esima in classifica con 13 punti, proviene da un pareggio ottenuto in casa, nell’ultimo turno, contro l’Empoli. In vista della prossima partita, vediamo insieme le probabili formazioni. L’edizione ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Il campionato di Serie A ritorna in campo nel turno infrasettimanale, valido per la 19esima giornata. Domani sera, mercoledì 22 dicembre, ildi mister Lucianoaffronterà lodi Thiago Motta allo Stadio Maradona con calcio d’inizio alle ore 20.45. Gli azzurri sono reduci da una straordinaria e importantissima vittoria conquistata sull’ostico campo del Milan, sconfitto per 1-0 grazie ad un colpo di testa vincente di Elmas )frutto di un calcio d’angolo al bacio battuto da Zielinski). Con questo successo gli azzurri si sono ripresi il secondo posto in classifica a quota 39 punti. D’altro canto, la compagine ligure, 17esima in classifica con 13 punti, proviene da un pareggio ottenuto in casa, nell’ultimo turno, contro l’Empoli. In vista della prossima partita, vediamo insieme le probabili formazioni. L’edizione ...

