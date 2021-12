«Tutta Roma sa che l’ha ammazzato lui»: il killer di Diabolik tradito dalle intercettazioni e dalle foto (Di martedì 21 dicembre 2021) Un video mostra il presunto assassino di Fabrizio Piscitelli, narcotrafficante e capo ultrà della Lazio conosciuto come Diabolik, mentre fugge dopo il delitto. Sono le immagini agli atti del giudice di Roma che incastrano Raul Esteban Calderon, 50 anni di origini argentine, nel giorno dell’agguato avvenuto nel parco degli Acquedotti, nella Capitale. Dai frame delle immagini pubblicati dal Corriere della Sera, si vede il sicario attraversare di corsa via Lemonia, la strada che costeggia il parco. Sul suo polpaccio destro si vede una benda: secondo la Procura di Roma e secondo il giudice che ne ha ordinato l’arresto – di cui Open ha acquisito le immagini – la fasciatura serviva a coprire un tatuaggio per evitare di essere riconosciuto. In un’intercettazione ambientale agli atti della magistratura, si sente il boss Enrico Bennato dire ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Un video mostra il presunto assassino di Fabrizio Piscitelli, narcotrafficante e capo ultrà della Lazio conosciuto come, mentre fugge dopo il delitto. Sono le immagini agli atti del giudice diche incastrano Raul Esteban Calderon, 50 anni di origini argentine, nel giorno dell’agguato avvenuto nel parco degli Acquedotti, nella Capitale. Dai frame delle immagini pubblicati dal Corriere della Sera, si vede il sicario attraversare di corsa via Lemonia, la strada che costeggia il parco. Sul suo polpaccio destro si vede una benda: secondo la Procura die secondo il giudice che ne ha ordinato l’arresto – di cui Open ha acquisito le immagini – la fasciatura serviva a coprire un tatuaggio per evitare di essere riconosciuto. In un’intercettazione ambientale agli atti della magistratura, si sente il boss Enrico Bennato dire ...

