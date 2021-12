Turchia, Montella batte Terim: Adana Demirspor vittorioso 2-0 contro Galatasaray (Di martedì 21 dicembre 2021) Vincenzo Montella si toglie la soddisfazione di battere Fatih Terim nella sfida valida per la 18esima giornata della Super Lig turca. L’Adana Demirspor, squadra allenata dall’ex tecnico di Milan e Fiorentina, infatti, ha battuto 2-0 il Galatasaray: a segno due volte Yunus Akgun in pochi minuti, con un gol al 53? e uno al 58?. 73 minuti in campo per Mario Balotelli, che ha però chiuso a secco di gol. Con questa vittoria, la terza consecutiva per l’Adana Demirspor, la formazione di Montella sale momentaneamente al quarto posto, a quota 29 punti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Vincenzosi toglie la soddisfazione dire Fatihnella sfida valida per la 18esima giornata della Super Lig turca. L’, squadra allenata dall’ex tecnico di Milan e Fiorentina, infatti, ha battuto 2-0 il: a segno due volte Yunus Akgun in pochi minuti, con un gol al 53? e uno al 58?. 73 minuti in campo per Mario Balotelli, che ha però chiuso a secco di gol. Con questa vittoria, la terza consecutiva per l’, la formazione disale momentaneamente al quarto posto, a quota 29 punti. SportFace.

