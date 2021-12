Tumori alla pelle curati attraverso il pesce zebra? Una clamorosa scoperta | ecco l' ultima speranza

(Di martedì 21 dicembre 2021) La visualizzazione delle cellule delpotrebbe essere fondamentale per comprendere il ruolo della melanina nella pigmentazione dellaumana e nel cancro della. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista eLife, condotto dagli scienziati del Penn State College of Medicine e dell'Advanced Light Source (ALS) presso il Berkeley Lab, che hanno sviluppato una nuova tecnica in grado di visualizzare in 3D le cellule pigmentate di un. La melanina, spiegano gli autori, è un pigmento naturale che dona colore, ai capelli e agli occhi nell'uomo e negli animali ed è coinvolta nei melanomi, deiche tipicamente si formano nelle cellule che producono melanina. Analizzando ...

Advertising

piperita_s : RT @JGambardine: @radionowher @FiumeDei Anche chi prendeva pastiglie alla formaldeide lasciava fare ai medici il loro mestiere, sai? Un tum… - JGambardine : @radionowher @FiumeDei Anche chi prendeva pastiglie alla formaldeide lasciava fare ai medici il loro mestiere, sai?… - taverna_ennio : RT @CroAviano: ???? Si affinano le tecniche di #radioterapia sterotassica nella cura dei tumori del #pancreas, mentre si guarda con fiducia… - BAT29BAT : RT @CroAviano: ???? Si affinano le tecniche di #radioterapia sterotassica nella cura dei tumori del #pancreas, mentre si guarda con fiducia… - 68Ocram : RT @CroAviano: ???? Si affinano le tecniche di #radioterapia sterotassica nella cura dei tumori del #pancreas, mentre si guarda con fiducia… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori alla

LiberoQuotidiano.it

Vialli ha anche sottolineato che chi comprerà il libro potrà devolvere una cifraFondazione Vialli e Mauro per la ricerca contro ie la Sla: " Ne approfitto per invitare tutti ad ......importanza la prima classificazione deipediatrici messa a punto dall'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), espressione dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms)....Milano, 20 dic. (Adnkronos Salute)() - Gruppi multidisciplinari di professionisti in grado di prendere in carico le persone con un cancro in fase avanzata o metastatica caratterizzando in modo complet ...20 DIC - I tumori infantili differiscono sostanzialmente dai tumori degli adulti per tipologia, cause e approcci terapeutici. Per questo motivo acquista molta importanza la prima classificazione dei t ...