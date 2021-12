“Trovata morta sul letto”. Una 25enne senza vita, l’allarme del marito (Di martedì 21 dicembre 2021) Una donna di 25 anni è stata Trovata stamani morta nella sua casa a Prevalle, in provincia di Brescia. A quanto si apprende a lanciare l’allarme è stato il marito. I carabinieri avrebbero trovato morta la donna nel letto. Da valutare alcuni presunti segni sul corpo della donna. In corso un sopralluogo della Scientifica dei carabinieri con il magistrato di turno. Quindi sarà riascoltato il marito. Per ora vige il massimo riserbo e nessuna informazione trapela. La donna, di origine pachistane, viveva da qualche tempo nella provincia di Brescia. Solo pochi giorni fa, il 13 dicembre, una signora di 50 anni è stata Trovata morta all’interno della sua casa a Cagliari. La terribile scoperta è stata fatta dopo che una parente della vittima ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Una donna di 25 anni è statastamaninella sua casa a Prevalle, in provincia di Brescia. A quanto si apprende a lanciareè stato il. I carabinieri avrebbero trovatola donna nel. Da valutare alcuni presunti segni sul corpo della donna. In corso un sopralluogo della Scientifica dei carabinieri con il magistrato di turno. Quindi sarà riascoltato il. Per ora vige il massimo riserbo e nessuna informazione trapela. La donna, di origine pachistane, viveva da qualche tempo nella provincia di Brescia. Solo pochi giorni fa, il 13 dicembre, una signora di 50 anni è stataall’interno della sua casa a Cagliari. La terribile scoperta è stata fatta dopo che una parente della vittima ...

