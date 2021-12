Trilussa cantava Roma sulle tovaglie delle osterie

(Di martedì 21 dicembre 2021) In una ‘certa‘, quella bassa, popolare, dal sapore tradizionale, dalle espressioni laiche, ha trovato la poesia a misura umana:non vede la magnificenza della capitale nell’oro, negli orpelli, nello sfarzo. Ma nella quotidianità, nelle raffigurazioni a portata di tutti, graffiti, stemmi, insegne. Alla ricerca dell’impronta lasciata dall’anonimo amanuense, più che dal capriccio dell’artista. Sempre contro ogni retorica, come la tanto discussa ‘carta oleata’ del droghiere, con cui incarta la merce decurtandone il peso netto. Tutta la simpatia diandrà alla schietta vitalità. Quando un tempo, esistevano lecon ancora la lettera “h” nell’insegna, e le frequentavano la gente del popolo,v’immaginò il pranzo conciliatore trani e sabini, nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Trilussa cantava

Redacon

Vittorio aveva visto Gigi che all'epoca faceva piccoli show,nei ristoranti e, folgorato ... soprattutto il romanesco inteso come la lingua nobile di Belli e. Prima di lui lo avevano ...Vittorio aveva visto Gigi che all'epoca faceva piccoli show,nei ristoranti e, folgorato ... soprattutto il romanesco inteso come la lingua nobile di Belli e. Prima di lui lo avevano ...Trilussa, è amato da chi ama Roma. I segreti della città colti dal poeta, e una tovaglia, sempre troppo corta, lasciata in eredità..