Tre studenti su quattro dicono sì al Green pass obbligatorio per entrare a scuola (Di martedì 21 dicembre 2021) Sicuramente non un plebiscito, comunque un’adesione piuttosto convinta, seppur con varie sfumature. La proposta, lanciata da circa 200 sindaci, di introdurre l’obbligo di Green pass anche per gli alunni delle scuole primarie e secondarie – in linea con quanto stabilito per l’università a settembre – sembra essere accolta con favore dai destinatari dell’eventuale provvedimento. Secondo un sondaggio effettuato dal nostro portale Skuola.net – che ha coinvolto circa 1.000 studenti – quasi 3 su 4 accetterebbero di buon grado un “filtraggio” all’ingresso degli istituti. Un controllo che per molti ragazzi, però, non dovrebbe tradursi in un obbligo vaccinale tout court, come avvenuto di recente per i docenti e per il personale scolastico tutto. Solamente il 28% del campione, infatti, spinge per la soluzione più estrema: senza vaccino niente ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Sicuramente non un plebiscito, comunque un’adesione piuttosto convinta, seppur con varie sfumature. La proposta, lanciata da circa 200 sindaci, di introdurre l’obbligo dianche per gli alunni delle scuole primarie e secondarie – in linea con quanto stabilito per l’università a settembre – sembra essere accolta con favore dai destinatari dell’eventuale provvedimento. Secondo un sondaggio effettuato dal nostro portale Skuola.net – che ha coinvolto circa 1.000– quasi 3 su 4 accetterebbero di buon grado un “filtraggio” all’ingresso degli istituti. Un controllo che per molti ragazzi, però, non dovrebbe tradursi in un obbligo vaccinale tout court, come avvenuto di recente per i docenti e per il personale scolastico tutto. Solamente il 28% del campione, infatti, spinge per la soluzione più estrema: senza vaccino niente ...

