Tram Bergamo-Villa d'Almè, c'è la firma sul contratto per il progetto definitivo (Di martedì 21 dicembre 2021) Bergamo. C'è la firma del contratto di affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva e la direzione lavori della linea Tramviaria T2 da Bergamo a Villa d'Almè. Con il contratto stipulato martedì 21 dicembre tra Tramvie Elettriche Bergamasche e il raggruppamento temporaneo di progettisti denominato "RTI Tramsì" – costituito da Italferr in qualità di mandataria e, in qualità di mandanti, E.T.S., S.D.A. Progetti e Ing. Arini – si definiscono le prestazioni della progettazione definitiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione dei lavori e dell'esecuzione della fornitura del materiale rotabile, relativi alla realizzazione ...

