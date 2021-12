Tragedia nel mondo Disney: morta la star di Frozen (Di martedì 21 dicembre 2021) Una immensa Tragedia ha colpito in queste ore i fan più piccini del Giappone. Sayaka Kanda, l’attrice che ha doppiato la principessa Anna nella versione giapponese di Frozen è morta tragicamente all’età di 35 anni dopo essere caduta dalla sua camera d’albergo; la dinamica non è ancora chiara, ma l’ipotesi più plausibile al momento è che la Kanda sarebbe precipitata da una finestra della struttura. La star del cinema giapponese e cantante alloggiava in un hotel di 22 piani a Sapporo, la capitale dell’isola settentrionale giapponese di Hokkaido. È stata trovata priva di sensi 21:40 nell’area esterna del 14° piano dell’edificio sabato 18 dicembre sul selciato dell’ hotel in cui era ospite. L’attrice Disney è stata successivamente portata d’urgenza in ospedale, ma è stata dichiarata ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 21 dicembre 2021) Una immensaha colpito in queste ore i fan più piccini del Giappone. Sayaka Kanda, l’attrice che ha doppiato la principessa Anna nella versione giapponese ditragicamente all’età di 35 anni dopo essere caduta dalla sua camera d’albergo; la dinamica non è ancora chiara, ma l’ipotesi più plausibile al momento è che la Kanda sarebbe precipitata da una finestra della struttura. Ladel cinema giapponese e cantante alloggiava in un hotel di 22 piani a Sapporo, la capitale dell’isola settentrionale giapponese di Hokkaido. È stata trovata priva di sensi 21:40 nell’area esterna del 14° piano dell’edificio sabato 18 dicembre sul selciato dell’ hotel in cui era ospite. L’attriceè stata successivamente portata d’urgenza in ospedale, ma è stata dichiarata ...

