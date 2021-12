Traffico Roma del 21-12-2021 ore 18:00 (Di martedì 21 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sulla A1 firenze-Roma code per lavori tra Attigliano e Orte in direzione della capitale lunghe code su via Salaria per un incidente all’altezza di via Panetti in direzione di Monterotondo i disagi già a partire dalla diramazione nord così a tratti sul raccordo in carreggiata interna tra la Trionfale Tiburtina in esterna tra la Roma Fiumicino e Tuscolana Particolarmente intenso il Traffico in tangenziale i principali disagi il lungo viale Castrense nelle due direzioni è in via del Foro Italico tra via dei Colli della Farnesina in via Salaria verso San Giovanni code verso Roma su via Appia Nuova a partire dall’ Aeroporto di Ciampino qui segnalato Inoltre un incidente difficile la situazione sulle maggiori arterie della città con incolonnamenti sulla ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla A1 firenze-code per lavori tra Attigliano e Orte in direzione della capitale lunghe code su via Salaria per un incidente all’altezza di via Panetti in direzione di Monterotondo i disagi già a partire dalla diramazione nord così a tratti sul raccordo in carreggiata interna tra la Trionfale Tiburtina in esterna tra laFiumicino e Tuscolana Particolarmente intenso ilin tangenziale i principali disagi il lungo viale Castrense nelle due direzioni è in via del Foro Italico tra via dei Colli della Farnesina in via Salaria verso San Giovanni code versosu via Appia Nuova a partire dall’ Aeroporto di Ciampino qui segnalato Inoltre un incidente difficile la situazione sulle maggiori arterie della città con incolonnamenti sulla ...

Advertising

LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A91 Roma - Fiumicino ?????? code tra Viale Parco de' Medici e Via Cristoforo Colombo > Laurentina #Luceverde #Lazio - QuinziUgo : RT @InfoAtac: #info #atac ferrovia #TerminiCentocelle servizio limitato a Ponte Casilino, non raggiunge Termini (traffico intenso a Porta… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Emanuele Filiberto, tra via Sannio e piazza Vittorio. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Tor Carbone, tra via di Vigna Murata e via Ardeatina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Casalotti, tra via di Boccea e via di Pantan Monastero -