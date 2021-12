Traffico Roma del 21-12-2021 ore 17:00 (Di martedì 21 dicembre 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

muoversintoscan : ??In #A1, coda per traffico intenso tra #BarberinoDiMugello e #Calenzano-#SestoFiorentino in direzione Roma #viabiliTOS #viabiliFI - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Flaminia ?????? code tra Raccordo Anulare e Corso Francia > Tangenziale Est #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Ardeatina ?????? code tra Via delle Sette Chiese e Via di Tor Pagnotta > Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ?????? code a tratti tra Via Casal del Marmo e Prenestina > interna #Luceverde #Lazio - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Alta Velocità Roma – Firenze, direzione Firenze: dalle ore 16.44 traffico fe… -