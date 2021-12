Totti e Ilary, la verità sul tradimento era già emersa: la conduttrice rivela tutto in tv (Di martedì 21 dicembre 2021) Francesco Totti ha veramente tradito Ilary Blasi? La risposta era già emersa nel corso di una vecchia puntata del “Gf Vip” La faida attualmente in corso tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona ha riportato a galla vecchi malumori. Sedici anni fa, poco prima che la modella e il campione della Roma convolassero a nozze, era L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 21 dicembre 2021) Francescoha veramente traditoBlasi? La risposta era giànel corso di una vecchia puntata del “Gf Vip” La faida attualmente in corso traBlasi e Fabrizio Corona ha riportato a galla vecchi malumori. Sedici anni fa, poco prima che la modella e il campione della Roma convolassero a nozze, era L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

ParliamoDiNews : Ilary e Totti, il Pupone ha un divieto: non può assolutamente farlo, cosa fa infuriare la moglie -… - marilarosa_ : RT @Triple_FCIM: @marilarosa_ Siete come Totti e Ilary per me ?? - Triple_FCIM : @marilarosa_ Siete come Totti e Ilary per me ?? - CashmereOf : RT @_georgica: Sono al minuto 25 della decima puntata di #CachemirePodcast e non è stata ancora nominata la coppia Ilary-Totti, spero che r… - _georgica : Sono al minuto 25 della decima puntata di #CachemirePodcast e non è stata ancora nominata la coppia Ilary-Totti, spero che recuperino -