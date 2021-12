Tottenham Rennes, il club inglese farà ricorso per il 3-0 a tavolino: il comunicato (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Tottenham farà ricorso contro il 3-0 a tavolino assegnato dalla UEFA al Rennes: il comunicato ufficiale del club inglese Il Tottenham farà ricorso contro il 3-0 a tavolino assegnato dalla UEFA al Rennes, qualificatosi alla fase successiva della Conference League a discapito degli Spurs. Ecco il comunicato ufficiale del club inglese. comunicato UFFICIALE – «La decisione non è definitiva, ci sarà un altro passo per confermare o meno questa incredibile decisione. Siamo molto fiduciosi per il prossimo passo, perché meritiamo di giocarci la nostra qualificazione sul campo, non in tribunale. Non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Ilcontro il 3-0 aassegnato dalla UEFA al: ilufficiale delIlcontro il 3-0 aassegnato dalla UEFA al, qualificatosi alla fase successiva della Conference League a discapito degli Spurs. Ecco ilufficiale delUFFICIALE – «La decisione non è definitiva, ci sarà un altro passo per confermare o meno questa incredibile decisione. Siamo molto fiduciosi per il prossimo passo, perché meritiamo di giocarci la nostra qualificazione sul campo, non in tribunale. Non ...

