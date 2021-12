Tottenham | Conte conferma il ricorso contro l’UEFA

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ilnon ci sta, e prepara la battaglia legalee la sconfitta a tavolino per 0-3 imposta agli Spursil Rennes, costata l’eliminazione dall’Europa Conference League. La decisione del club di impugnare la decisione presso il TAS è statata dall’allenatore Antonio, che si è mostrato fiducioso del fatto di L'articolo

Advertising

FBiasin : Il #Tottenham di #Conte è stato ufficialmente eliminato dalla #ConferenceLeague (0-3 a tavolino con il #Rennes dopo… - CalcioFinanza : Tottenham-Rennes 0-3 a tavolino, Antonio Conte conferma il ricorso contro l’UEFA da parte degli Spurs… - delinquentweet : La squadra di Antonio Conte potrebbe cercare di prendere qualche rinforzo per la seconda parte di stagione. - JoviAcm : RT @calcioesport360: ????? Con lo 0-3 a tavolino contro il #Rennes che esclude il Tottenham dall'#Europa, Antonio #Conte diventa il primo all… - SportNewsCentr1 : ?? Antonio Conte ha confermato che il #Tottenham intraprenderà azioni legali contro la #UEFA per la sconfitta a tav… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Conte

Sul centrocampista austriaco però nelle ultime ore si vocifera di un interessamento del. La formazione di Antonioaveva provato a portarlo nella capitale inglese già nel 2019 senza ...Sull'austriaco però nelle ultime ore si vocifera di un interessamento del. La formazione di Antonioaveva provato a portarlo nella Capitale inglese già nel 2019 senza successo, ora ...Conte attacca duramente l’UEFA per l’eliminazione dalla Conference League dopo il focolaio di Covid che ha colpito il Tottenham prima ...CONFERENCE LEAGUE - Il Tottenham è stato escluso in maniera clamorosa dalla competizione dopo la cancellazione del match contro il Rennes, ma secondo Antonio Co ...