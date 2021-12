Torta rustica con patate e prosciutto: un piatto che è un vero piacere! (Di martedì 21 dicembre 2021) In questo periodo la tavola è sempre imbandita di dolci di ogni genere. Tuttavia alcune volte si ha l’esigenza di cambiare e di assaporare qualcosa di molto lontano dalla dolcezza. È proprio in questi casi infatti che le torte salate diventano le nostre migliori alleate. La ricetta di oggi è quella della Torta salata prosciutto e patate. Facile da realizzare, e perfetta per bambini e adulti, questa Torta salata è ottima anche come ricetta svuota frigo. Gli ingredienti utili per realizzare la Torta salata prosciutto e patate, da dividere in 8 porzioni, sono: 600 gr di patate 1 rotolo di pasta sfoglia 300 gr di mozzarella 200 gr di prosciutto cotto Olio extravergine d’oliva Pepe Parmigiano grattugiato Sale Procedimento La ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 21 dicembre 2021) In questo periodo la tavola è sempre imbandita di dolci di ogni genere. Tuttavia alcune volte si ha l’esigenza di cambiare e di assaporare qualcosa di molto lontano dalla dolcezza. È proprio in questi casi infatti che le torte salate diventano le nostre migliori alleate. La ricetta di oggi è quella dellasalata. Facile da realizzare, e perfetta per bambini e adulti, questasalata è ottima anche come ricetta svuota frigo. Gli ingredienti utili per realizzare lasalata, da dividere in 8 porzioni, sono: 600 gr di1 rotolo di pasta sfoglia 300 gr di mozzarella 200 gr dicotto Olio extravergine d’oliva Pepe Parmigiano grattugiato Sale Procedimento La ...

Advertising

MariaArrigo1 : Forse ho scelto questi dolci: - Trucioli - Torta rustica con mele e mascarpone e amaretti - Tortine con noci - waitingforthom : rido per nenofficial che mette like ad un album di foto dove la prima sono io con il grembiule che spacco le uova per fare la torta rustica - DonnaRoma71 : @Vincenz78441140 Ma che c'entra? Lui cucina piatti normalissimi, ma tutti contengono latticini, come se non potesse… - PicusGiovanni : Torta rustica i broccoletti salciccia - Gaihardo : Chi sta preparando una torta rustica per pranzo e con gli avanzi ha creato un aperitivo grande quasi quanto il pran… -

Ultime Notizie dalla rete : Torta rustica Delivery Xmas Il dessert prevede una torta di noci con crema di cioccolato bianco, menta, salsa di uvetta e gelato. Per gli amanti della cucina rustica e di impronta anglosassone, segnatevi il menu delivery di ...

Sbriciolata di patate con salsiccia e funghi: ricetta rustica ...Senza glutine Descrizione La sbriciolata di patate con salsiccia e funghi è una gustosa torta salata senza farina, ideale da portare in tavola come primo o piatto unico. Una ricetta squisita, rustica ...

Altro che ricotta e spinaci, questa golosissima torta rustica pronta in soli 20 minuti sarà la vera prota ... Proiezioni di Borsa Feste, la dieta preventiva per restare sempre in forma Si può fare un aperitivo appagante e goloso, ma senza eccessi? A detta di Germani sì. Qualche esempio: - un calice di prosecco e una fetta di pane con affettato a piacere, anche del salame; - in alter ...

Pizza chiena Con Sonia Peronaci faremo un giro in Irpinia, dove scopriremo l’antica ricetta della pizza chiena una sorta di torta rustica ripiena ...

Il dessert prevede unadi noci con crema di cioccolato bianco, menta, salsa di uvetta e gelato. Per gli amanti della cucinae di impronta anglosassone, segnatevi il menu delivery di ......Senza glutine Descrizione La sbriciolata di patate con salsiccia e funghi è una gustosasalata senza farina, ideale da portare in tavola come primo o piatto unico. Una ricetta squisita,...Si può fare un aperitivo appagante e goloso, ma senza eccessi? A detta di Germani sì. Qualche esempio: - un calice di prosecco e una fetta di pane con affettato a piacere, anche del salame; - in alter ...Con Sonia Peronaci faremo un giro in Irpinia, dove scopriremo l’antica ricetta della pizza chiena una sorta di torta rustica ripiena ...