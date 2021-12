Tiro a volo: Italia, rivoluzione tecnica! Ecco come cambia la FITAV in vista di Parigi 2024 (Di martedì 21 dicembre 2021) La Federazione Italiana Tiro A volo (FITAV) in vista di Parigi 2024 rivoluziona – e non poco – i suoi quadri tecnici e la visione degli atleti d’interesse nazionale. Andiamo a vedere come. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Luciano Rossi, ha appena deliberato gli incarichi tecnici e la composizione delle Squadre Azzurre delle specialità olimpiche Trap e Skeet per il 2022. Diversamente rispetto al passato, ci saranno tre gruppi di Nazionali: Probabili Olimpici, Squadra Azzurra e Settore Giovanile. Ogni gruppo sarà guidato tecnicamente da un responsabile specifico: Trap Albano Pera (Direttore Tecnico P.O.) Rodolfo Viganò (Commissario Tecnico Azzurri) Daniele Di Spigno (Commissario Tecnico Settore Giovanile) Skeet Andrea Benelli (Direttore ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) La Federazionena) indirivoluziona – e non poco – i suoi quadri tecnici e la visione degli atleti d’interesse nazionale. Andiamo a vedere. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Luciano Rossi, ha appena deliberato gli incarichi tecnici e la composizione delle Squadre Azzurre delle specialità olimpiche Trap e Skeet per il 2022. Diversamente rispetto al passato, ci saranno tre gruppi di Nazionali: Probabili Olimpici, Squadra Azzurra e Settore Giovanile. Ogni gruppo sarà guidato tecnicamente da un responsabile specifico: Trap Albano Pera (Direttore Tecnico P.O.) Rodolfo Viganò (Commissario Tecnico Azzurri) Daniele Di Spigno (Commissario Tecnico Settore Giovanile) Skeet Andrea Benelli (Direttore ...

